Начало апреля 2026 года станет периодом большой "инвентаризации" в личных делах и финансах.

Как прогнозируют астрологи Mixnews, сочетание Венеры в Тельце и полнолуния в Весах 2 апреля заставит многие знаки поставить точку в старых конфликтах и открыть двери для новых карьерных возможностей.

Весы: финансовый порядок и личные границы

Для Весов эта неделя станет моментом истины. Полнолуние в вашем знаке буквально подсветит всё, что мешало двигаться вперёд. Сейчас идеальное время, чтобы навести порядок в кошельке: начните планировать бюджет или откройте накопительный счет - энергия планет способствует приумножению капитала. В личной жизни ожидайте перехода на новый уровень - откровенный разговор в конце недели поможет понять, куда двигаться дальше.

Скорпион: эмоциональная перезагрузка

Скорпионы входят в фазу обновления. Если вы долго тянули за собой груз старых обид, сейчас самое время их отпустить. Для тех, кто находится в поиске, неделя готовит перспективные знакомства, но только при условии, что вы перестанете оглядываться на бывших партнеров. Сфокусируйтесь на будущем - планеты дают вам карт-бланш на создание новых, более здоровых связей.

Козерог: баланс между офисом и домом

Козерогам придется освоить искусство равновесия. Несмотря на привычное желание уйти в работу с головой, Венера настойчиво возвращает ваше внимание к близким. Не игнорируйте честные разговоры: то, что вы озвучите на этой неделе, заложит фундамент прочных отношений на месяцы вперед. Доверие сейчас работает на вас лучше, чем любые профессиональные достижения.

Овен: стратегия вместо скорости

Овнам пора сменить тактику "штурма" на тактику "выдержки". Главный финансовый успех недели придет не к тем, кто бежит быстрее всех, а к тем, кто умеет ждать. Сатурн проверяет вас на зрелость: проявите внимание к коллегам и друзьям. Именно ваша репутация надежного партнера, а не личные амбиции, поможет укрепить позиции в карьере и бизнесе.

Близнецы: социальный капитал и новые связи

Близнецы станут главными героями светской и деловой хроники. Ваша популярность растет, а полнолуние может свести вас с человеком, который станет "социальным лифтом" для вашей карьеры. Не стесняйтесь презентовать свои достижения - сейчас их замечают все. Это лучшее время для нетворкинга: любая случайная встреча в кафе может обернуться выгодным контрактом.