Кайрат Ибраев, руководитель отдела Акжаикской рыбинспекции, разъяснил причины запрета на любительское рыболовство в ночное время в Жайык-Каспийском бассейне. По его словам, это научно обоснованная мера, продиктованная пятью ключевыми факторами. Запрет начнет действовать с 13 мая 2026 года. Ловить рыбу нельзя будет с 22:00 до 06:00.

Руководитель отдела Акжаикской рыбной инспекции Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.

Трудности контроля

Рыбинспекция работает по стандартному 8-часовому графику. Ночью, особенно на отдаленных участках рек Жайык, уследить за порядком практически невозможно. Темнота становится идеальным прикрытием для браконьеров, которые маскируются под обычных рыбаков-любителей.

Любительская рыбалка

Любительский лов - это отдых и общение человека с природой. Ночью же этого сделать не получится. Специалисты считают, что в темноте рыбалка перестает быть хобби и превращается в прикрытие для хозяйственной эксплуатации биоресурсов.

Вопрос безопасности

Ночь на воде - это зона повышенного риска. В темноте возрастает вероятность несчастных случаев: от падений в воду и утоплений до сильного переохлаждения. Запрет помогает избежать лишних трагедий на берегу.

Технические преграды

Инспекторы не могут патрулировать водоёмы ночью, так как движение маломерных судов в темное время суток официально запрещено. Это связывает руки рыбоохране и развязывает нарушителям.

Биологические факторы

Многие виды полупроходных рыб (сазан, лещ , судак) в ночные часы проявляют активность в прибрежных зонах и на мелководьях, что делает их особенно уязвимыми для изъятия.

В период нерестовых миграций ночной лов наносит наибольший ущерб, так как рыба массово выходит на нерестовые участки именно в тёмное время суток.

Наибольшую опасность представляет изъятие крупных половозрелых особей, которые обладают наибольшим репродуктивным потенциалом и обеспечивают устойчивое воспроизводство популяций.

Запрет - это необходимый компромисс, который помогает сохранить рыбные запасы региона, приструнить браконьеров и защитить самих рыбаков от несчастных случаев.