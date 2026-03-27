В АФМ предупредили казахстанцев о новой волне мошенничества с использованием ИИ.

Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает о новой волне мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Преступники распространяют в соцсетях видеоролики, где сгенерированный нейросетью «представитель ведомства» обещает вернуть деньги обманутым вкладчикам.

Сценарий видео всегда один: якобы пострадавший инвестор смог вернуть свой капитал через банки и регуляторов. Зрителю предлагают нажать кнопку «Подробнее», которая ведет в чат к так называемому «народному юристу».

В мессенджере имитируется рабочая переписка, в ходе которой у людей выманивают деньги под предлогом оплаты налогов, комиссий или «проверок». В итоге доступ к обещанным выплатам так и не предоставляется.

Кроме того, злоумышленники создают зеркальные копии официального сайта АФМ. На этих страницах пользователям предлагают пройти опрос и оставить персональные данные для «начала процесса возврата».

В Агентстве подчеркивают: подобные анкеты и сайты являются инструментами фишинга. Их главная цель - завладеть вашей конфиденциальной информацией и получить доступ к банковским счетам.