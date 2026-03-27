В Казахстане выявляют водителей, использующих телефон за рулем, с помощью камер. Новые возможности видеофиксации стали подспорьем патрульным экипажам. Раньше только они могли заметить, что автомобилист отвлекся на экран. Где надо держать гаджет, чтобы не получить штраф, уточнил Zakon.kz.

Казахстанским водителям напомнили о том, что за рулем нельзя брать в руки телефон. Нарушением считаются любые действия с гаджетом во время движения. Выписать штраф могут не только за общение, но и за использование приложений-помощников. Например, навигатора. Больше всех это касается курьеров и таксистов.

Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова подчеркнула: в Казахстане нельзя пользоваться телефоном и рацией в процессе управления транспортом.

– В статье 591 КоАП РК прописано, что пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией запрещено, – сказала инспектор.

При этом правила допускают использование смартфона за рулем "без рук". Разрешается звонить с помощью систем hands free, то есть по громкой связи, через наушник или гарнитуру автомобиля. Также можно пользоваться GPS-навигатором на телефоне, если он закреплен в специальном держателе или на магните, пояснили в МВД РК.

– Когда водитель управляет транспортным средством, он не должен пользоваться телефоном, держа его в руках. Можно использовать, соответственно, по громкой связи, либо с гарнитурой транспортного средства, либо с наушником. А телефон может быть закреплен где-то в салоне автомобиля на магните, на держателе. В транспортных средствах есть мониторы, куда можно вывести карту, например, тем, кто не знает город и передвигается по навигатору всегда. Они могут поставить карту, включить громкую связь и вот так пользоваться навигатором, чтобы сориентироваться. Тем более сейчас все эти карты имеют голосовые сообщения-подсказки, они заранее говорят, где повернуть и тому подобное, – пояснила Актоты Боранова.

В ведомстве рекомендуют не брать телефон в руки и в пробках, когда автомобиль фактически стоит. Если камера зафиксирует использование смартфона даже в статичном положении, автовладельцу может прийти "письмо счастья". Оспорить этот штраф достаточно трудно.

Также в МВД отмечают: в самой статье никаких изменений не было. С 12 марта 2026 года вступили в силу лишь поправки в Адмкодекс, расширяющие возможности автоматической фиксации нарушений. Проще говоря, уже две недели камеры фиксируют не только разговоры по телефону автомобилистов за рулем, но и другие способы использования гаджетов. Однако предписания без участия человека не оформляют. Видеозаписи предполагаемого правонарушения проходят через полицейских, и они решают, нарушил водитель или нет.