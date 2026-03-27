Пока большую часть Казахстана удерживает антициклон, западные регионы первыми принимают на себя тепло и весенние осадки.

По данным РГП "Казгидромет", в Уральске суббота, 28 марта, пройдет без осадков. Ожидается переменная облачность, утром возможен туман. Днем воздух прогреется до +17…+19 °C, а ночью столбики термометров опустятся до +3…+5 °C. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Жителям Атырау стоит захватить зонты: в течение дня здесь прогнозируются дождь и гроза. Несмотря на осадки, сохранится весеннее тепло - днем около +18…+20 °C, ночью - +13…+15 °C. Ветер восточный, умеренный, но при грозе возможны порывы до 12–15 м/с.

В Актау погода будет самой нестабильной в регионе. Ожидается дождь (местами сильный) и туман. Температура воздуха окажется заметно ниже, чем у соседей: днем всего +11…+13 °C, ночью - немного прохладнее. Ситуацию усугубит порывистый (до 18 м/с) северо-восточный ветер.

Актобе завтра станет самым теплым городом региона. Осадков не ожидается, небо будет ясным. Днем столбики термометров поднимутся до +20…+22 °C, а ночью похолодает до +4…+6 °C. Единственный дискомфорт может доставить порывистый восточный ветер, скорость которого в дневные часы может достигать 15 м/с.