Несмотря на то что в 2025 году количество аварий в Казахстане выросло на 14%, медикам удалось снизить смертность на дорогах почти на 10%. Такие данные привёл главный травматолог Минздрава Олжас Бекарисов, отметив, что ключевым фактором спасения жизней стала скорость работы скорой помощи в рамках «золотого часа».

Лидеры антирейтинга

Ситуация на дорогах остается напряженной: за прошлый год в стране зафиксировали более 36 тысяч аварий. Треть всех происшествий приходится на Алматы (8954) и Алматинскую область (5987). Атырауская (2785) и Актюбинская (3053) области также вошли в число регионов с самой высокой аварийностью, составив компанию Жамбылской области (3276) в пятерке антилидеров. Всего за год на дорогах пострадали более 51 тысячи человек.

Битва за «золотой час»

Несмотря на рост числа пострадавших, количество погибших снизилось до 2330 человек. Врачи объясняют это эффективностью экстренных служб. В городах бригады скорой помощи доезжают до места аварии в среднем за 8 минут, в селах — за 9. Большинство пострадавших попадают на операционный стол в течение 34 минут после столкновения, что критически важно для выживания при тяжелых травмах.

План на перспективу

Всего за год служба 103 выезжала на травмы почти 800 тысяч раз, и каждая двадцатая такая поездка была связана с ДТП. Чтобы закрепить успех в снижении смертности, правительство утвердило план до 2030 года. Власти намерены не только улучшать оснащение больниц, но и работать над культурой вождения, так как одних усилий медиков для решения проблемы недостаточно.