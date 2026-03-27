Оплатить его физическим лицам необходимо до 1 апреля 2026 года.

В ДГД по ЗКО уточнили, что налог рассчитывается самостоятельно по ставкам, установленным законодательством. При этом применяется месячный расчётный показатель (МРП), действовавший в 2025 году - 3 932 тенге. Рассчитать сумму можно с помощью онлайн-калькулятора на портале Комитета госдоходов.

Также отмечается, что налоговые органы ежегодно проводят собственный расчёт для сверки начислений. Уведомления о суммах направляются пользователям через мобильные приложения банков в виде push-сообщений.

Между тем жители ЗКО начали массово получать налог за два авто, что стало причиной скопления людей в управлении госдоходов.

В ведомстве поспешили успокоить обеспокоенных автолюбителей и отметили, что на сегодня налог на транспорт начислен более чем 90% налогоплательщиков. При этом 17 марта произошёл технический сбой на сервере КГД, из-за чего часть начислений задублировалась. Сейчас эти ошибки устраняют, корректировка завершается.

В управлении госдоходов по Уральску приём граждан идёт в обычном режиме. С обращениями работают 11 специалистов, поэтому очередь постепенно сокращается.

В ДГД предупредили, что уже со 2 апреля за каждый день просрочки будет начисляться пеня. При наличии задолженности с 10 мая начнут применять меры взыскания.

Так, если сумма долга превышает 1 МРП, должнику направят налоговый приказ. В случае непогашения в течение пяти рабочих дней документ передадут частным судебным исполнителям.

Они, в свою очередь, вправе применять меры принудительного взыскания — вплоть до ареста банковских счетов и имущества. Кроме того, при задолженности свыше 40 МРП может быть временно ограничен выезд из Казахстана.

В ведомстве рекомендуют не затягивать с оплатой и при необходимости обращаться за разъяснениями в органы госдоходов или контакт-центр. Информацию о начисленном налоге можно проверить на портале КГД в разделе "Предстоящие платежи для физических лиц", а также в мобильных приложениях банков.