Реконструкция набережной реки Урал завершилась в октябре 2025 года, но жители уже бьют тревогу. В редакцию "МГ" массово поступают жалобы: на присланных фото видны разбитые плафоны и облезшая краска на столбах. Горожан возмущает, что дорогостоящий ремонт "рассыпается" на глазах.

В городском акимате проблему признали. В ходе осмотра чиновники подтвердили отсутствие части осветительных приборов и дефекты покраски опор, сославшись в том числе на действия вандалов.

Все недочёты уже приняты в работу. Подрядчик обязался устранить их за свой счёт в рамках гарантийных обязательств. Работы должны завершить до 10 апреля. Акимат заверяет, что держит ситуацию на контроле и объект скоро вернёт свой презентабельный вид.

Напомним, что на набережной обновили территорию площадью 2,7 гектара: уложили 16 тысяч квадратных метров газона, посадили 439 деревьев. На набережной появились новые скамейки, фонтан, детская площадка, зона для воркаута и другие элементы для отдыха. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Шымкент жасыл қала», технический надзор вело ТОО «Батыс Сапа Құрылыс». Общая стоимость работ - 1,3 миллиарда тенге.