Ремонт и благоустройство начались в апреле этого года и завершились в срок.

23 октября открылась обновлённая набережная реки Урал. Теперь она выглядит современно — в стиле хай-тек. Ремонт и благоустройство начались в апреле этого года и завершились в срок. Обновили территорию площадью 2,7 гектара: уложили 16 тысяч квадратных метров газона, посадили 439 деревьев. На набережной появились новые скамейки, фонтан, детская площадка, зона для воркаута и другие элементы для отдыха. Генеральным подрядчиком выступило ТОО «Шымкент жасыл қала», технический надзор вело ТОО «Батыс Сапа Құрылыс». Общая стоимость работ — 1,3 миллиарда тенге.

Напомним, что набережную построили в 2011 году. Она быстро пришла в негодность из-за паводков и некачественного ремонта. После наводнений разрушались гранитные плиты и брусчатка. В новом проекте от южных специалистов эти риски учтены с расчётом на затопление. Ранее замакима города сказал, что при разработке проекта набережной учли пожелания уральцев, а также мнения архитекторов и урбанистов. В будущем набережную продолжат до района Курени. Кроме того, идут переговоры с наследниками кафе «Шале», которое ранее находилось на площади и сгорело. Акимат предложил либо построить что-то новое на этом месте, либо обменять участок на другой.

К слову, старую плитку с набережной использовали для обустройства тротуаров вдоль проспектов Абая, Назарбаева и Абулхаир хана. Качели, установленные пару лет назад за счёт проекта «Бюджет народного участия», обещали не вернуть на набережную после завершения работ.







