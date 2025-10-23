После 24 октября три знака зодиака ощутят, будто тяжёлый груз наконец спал с плеч.

Для трёх представителей зодиакального круга это время станет переломной точкой. То, что раньше казалось болезненным, теперь воспринимается как важный опыт.

Овен

Последние месяцы могли казаться борьбой, но после 24 октября вы поймете, что всё происходило не зря. Из каждого разочарования вы вынесли урок – и теперь готовы применить его. Всё, что прежде мешало двигаться вперед, вдруг превращается в трамплин для роста. Вы не просто восстанавливаетесь – вы расцветаете. Возвращается уверенность, а вместе с ней – ощущение силы.

Стрелец

Всё, что давило, постепенно растворяется, уступая место вдохновению и внутренней свободе. Возвращается энергия, оптимизм и желание жить ярко. Судьба показывает: терпение и вера в себя были верным выбором. Теперь вы отличаете иллюзии от настоящей надежды и строите планы на реальной основе.

Рыбы

Рыбы почувствуют, что эмоциональные качели наконец сменяются гармонией и вдохновением. Под действием тригона Луны и Юпитера в четверг вы осознаёте, как далеко продвинулись и сколько ещё всего впереди. 23 октября принесет вам озарение, способное полностью изменить восприятие жизни. Это не конец, а начало большого пути, наполненного открытиями и радостью.

