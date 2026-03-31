Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в Казахстане остаётся тревожной. По данным Комитета правовой статистики и специальных учётов генеральной прокуратуры РК, в среднем в прошлом году на дорогах страны ежедневно погибали шесть человек.

Если в 2020 году было зарегистрировано около 13,3 тысячи ДТП, то по итогам 2025 года их число превысило 36,1 тысячи - рост почти в 2,7 раза. При этом количество автомобилей за этот период увеличилось не столь значительно. В 2026 году ситуация остаётся напряжённой: только за январь–февраль произошло порядка 4,1 тысячи аварий. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала EnergyProm.kz.

Число пострадавших также стремительно растёт. В 2025 году в ДТП пострадали 49,2 тысячи человек, погибли - около 2,3 тысячи. За первые два месяца 2026 года травмы в авариях получили 5,6 тысячи человек, ещё 222 - погибли. По международным данным платформы Our World in Data, уровень смертности на дорогах в Казахстане значительно выше, чем в ряде стран. Так, в Германии этот показатель составляет 2,6 на 100 тысяч человек, тогда как в Казахстане - около 12,7.

Эксперты отмечают, что в развитых странах снижение смертности достигается за счёт качественной дорожной инфраструктуры, грамотной организации движения и стабильного финансирования отрасли. В Казахстане же финансирование дорожной сферы остаётся нестабильным.

Согласно данным Министерства финансов РК, расходы на развитие автодорожной отрасли в 2026 году могут сократиться на 20% - до 1,2 трлн тенге. Основная причина - отсутствие трансфертов из Национального фонда.

Депутаты Мажилиса уже предложили создать отдельный дорожный фонд, который позволит системно финансировать ремонт и содержание дорог. По их оценке, ежегодная потребность отрасли составляет около 1,9 трлн тенге, тогда как фактически выделяется почти вдвое меньше.

Отдельной проблемой остаётся состояние дорожного покрытия. По статистике, примерно каждое пятое ДТП связано с недостатками инфраструктуры - плохим состоянием асфальта, отсутствием освещения или разметки.

Так, в 2025 году:

почти тысяча аварий произошла из-за скользких дорог;

резко выросло число ДТП из-за ям и колейности;

увеличилось количество происшествий на неосвещённых участках и в местах без пешеходных дорожек.

Эксперты подчёркивают: без системного подхода к финансированию и модернизации дорожной инфраструктуры снизить аварийность в стране будет крайне сложно.