30 сентября 2025 года в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку сзади напал мужчина и душил её. Первого октября в департаменте полиции ЗКО заявили, что задержали подозреваемого "в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней".

10 декабря в редакцию "МГ" обратилась мама подозреваемого в изнасиловании школьницы. 22-летний молодой человек с 30 сентября находится в следственном изоляторе. Женщина уверена, что полицейские задержали не того человека и её сын не имеет к преступлению никакого отношения.

31 марта этого года стало известно о том, что досудебное расследование завершено и дело передано в суд. Дата начала предварительных слушаний пока не назначена.