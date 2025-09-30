В социальной сети распространилась информация, где говорится, якобы на 10-летнюю девочку напал сзади мужчина и душил её. Позже в мессенджере распространилась ориентировка, в которой сообщается, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности, возрастом 20-25 лет.

В социальной сети распространилась информация, согласно которой на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её.

Позже в мессенджере распространилась ориентировка, в которой сообщается, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности, в возрасте 20-25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 сзади торгового дома «Жангир хан». Он был одет в свитер чёрного цвета и футболку белого цвета, с ним была барсетка через плечо. Во время нападения он забрал у школьницы золотые серёжки.

Вот только ни в полиции, ни в отделе образования, ни в управлении здравоохранения подробности дела не сообщают.

Как выяснилось, полицейские действительно разыскивают мужчину «за противоправные действия в отношении несовершеннолетней», при этом стоит ли опасаться уральским родителям ещё не пойманного преступника, не сообщается.

— По факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней полицией возбуждено уголовное дело. Ведётся комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, причастного к преступлению. Подчёркиваем: преступления против детей — одни из самых тяжких и нетерпимых в обществе. Лицо, причастное к данному деянию, непременно будет задержано, — именно так комментируют произошедшее стражи порядка.

В отделе образования Уральска отметили лишь, что в школах города Уральска ведётся систематическая работа по профилактике безопасности среди учащихся. Организуются встречи с представителями ДЧС, полиции, органов здравоохранения. Психологами и социальными педагогами оказывается поддержка детям из группы риска. Безопасность обучающихся остаётся приоритетным направлением в образовательных организациях города.

До пресс-службы управления здравоохранения ЗКО дозвониться не удалось.

В настоящее время полицейские прочёсывают лесополосу, в которой произошло преступление.