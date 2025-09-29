В 2024 году в селе Узунколь Костанайской области произошло убийство старшего криминалиста отдела полиции, которое потрясло всех. Как выяснилось, убил полицейского односельчанин, когда тот находился в трудовом отпуске. После чего его приговорили к пожизненному заключению.

— Мотивом совершения убийства явилась профессиональная деятельность потерпевшего, а именно его участие в качестве криминалиста по предыдущему уголовному делу в отношении осуждённого в 2021 году. В ходе досудебного расследования криминалист взял отпечатки пальцев подозреваемого, а также он принимал участие в осмотре места происшествия, что входило в круг его прямых служебных обязанностей, – рассказали в суде.

Ранее мать погибшего полицейского обращалась в суд с требованием выплатить ей единовременную компенсацию в 23 млн тенге в связи с гибелью сына. Суд первой инстанции отказал женщине в иске, сославшись на то, что на момент убийства майор находился в трудовом отпуске. Апелляционная коллегия отменила это решение и постановила выплатить матери компенсацию в размере 60-месячного денежного содержания полицейского.

— Доводы о том, что погибший находился в отпуске, суд признал несостоятельными, поскольку мотив убийства был непосредственно связан с его профессиональной деятельностью, — добавили в суде.

Мать погибшего признана наследником по закону. Учитывая эти обстоятельства, апелляционная инстанция удовлетворила иск матери в полном объёме.