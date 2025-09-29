На аппаратном совещании Министерства труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН), прошедшем под председательством главы ведомства Светланы Жакуповой, были обсуждены вопросы совершенствования миграционной политики и реализации Концепции безопасного труда Республики Казахстан на 2024-2030 годы.

Председатель Комитета по миграции Асет Шонов сообщил, что по итогам 2 квартала 2025 года сальдо миграции составило +7,7 тыс. человек.

– В страну прибыло 11,3 тыс. человек, выехало 3,5 тыс. человек. В разрезе стран миграционный прирост приходится в основном на СНГ и Китай. В то же время характерные условия глобализации под воздействием, которых усиливается отток квалифицированных кадров сохраняются. Основными странами выезда казахстанских граждан являются Россия 8,7 тыс. человек, Германия 2 тыс. человек, – сказал он.

Председатель Комитета отметил, что наблюдается положительная динамика внешних миграционных потоков.

В сфере защиты прав казахстанцев, работающих за рубежом, подписано соглашение между правительствами Республики Казахстана и Государства Катар, которое находится на рассмотрении Сената Парламента для осуществления процедуры ратификации. Подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством труда и социальной защиты населения РК и Службой по противодействию эксплуатации и нарушениям трудового законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Вопросы этнической миграции являются важным направлением государственной политики. В 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 9 586 этнических казахов, что на 22,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. На сегодня центрами притяжения для прибывающих этнических казахов остаются мегаполисы и южные регионы страны, в связи со схожестью климатических особенностей.

Фото: pixabay.com