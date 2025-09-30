Ночью 12 сентября, трое мужчин в масках проникли в дом бизнесмена.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, инцидент произошёл в Медеуском районе Алматы. Угрожая оружием, злоумышленники в масках забрали ювелирные изделия, дорогие часы и деньги. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге.

Полицейские задержали нападавших. Изъяты вещественные доказательства.

– В ходе расследования подозреваемые изобличены в совершении ещё двух аналогичных нераскрытых разбойных нападений, совершённых в текущем году на территории Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы, – сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Фото: pixabay.com