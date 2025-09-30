Исполняющий обязанности генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекбулат Камешев рассказал, что они подключают отопление если температура наружного воздуха +8 и ниже в течение трёх суток подряд.

Исполняющий обязанности генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Бекбулат Камешев рассказал, что они подключают отопление, если среднесуточная температура наружного воздуха будет +8 и ниже в течение трёх суток подряд. Отключают, когда среднесуточная температура будет +8 и выше.

— Бывает днём +15..+16 градусов, а ночью может упасть до +4. Среднесуточную складываем выходит +12..+10 градусов и подключить отопление в этом случае мы ещё не можем, — сказал Камешев.

Он отметил, что сейчас по прогнозу погоды в Уральске наблюдается похолодание. Оно продлится всего несколько дней, затем опять потеплеет.