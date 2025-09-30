Случай в атырауском микрорайоне Нурсая вызвал тревогу его жителей.

Взрослый мужчина пытался увлечь с собой 8-летнюю девочку. Ситуацию заметили местные жители и остановили подозрительного человека. Девочка осталась невредимой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина некоторое время разговаривал с ребёнком и проявлял к нему недопустимую близость.

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили:

– По данному факту сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый 1987 года рождения. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Правоохранители напомнили жителям о необходимости проявлять особую бдительность в отношении детей и незамедлительно сообщать в полицию о подозрительных ситуациях.

Фото: pixabay.com