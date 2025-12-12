Женщина уверена, что её сын без оснований находится под следствием.

30 сентября в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку сзади напал мужчина и душил её. Первого октября в департаменте полиции ЗКО заявили, что задержали подозреваемого «в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней».

10 декабря в редакцию обратилась жительница Уральска Рита Дармешова — мама подозреваемого в изнасиловании школьницы. 22-летний молодой человек с 30 сентября находится в следственном изоляторе. Женщина уверена, что полицейские задержали не того человека и её сын не имеет к преступлению никакого отношения.

– У меня на руках есть заключение экспертизы, в которой говорится, что биоматериалов моего сына на теле и одежде девочки не обнаружено. Моего сына содержат под стражей без всяких оснований. Его задержали вечером 30 сентября, когда он вышел в магазин. В 5:00 к нам домой пришли оперативники, начали собирать его одежду, в которой он якобы был в тот день - это зеленая бейсболка, серая ветровка, серые джинсы, барсетка. Тогда один из сотрудников между слов сказал, что барсетка не похожа. На вещах сына тоже нет следов, это тоже показала экспертиза, - рассказала Рита Дармешова.

По её словам, первого октября женщину вызвали в полицию, где следователь попросила написать биографию сына. После этого она не могла попасть к нему и стать общественным защитником — ей объяснили, что она якобы дала показания против него.

– Я в характеристике описала лишь хронологию его жизни, где и когда родился, где учился, где служил и всё. Касательно того злополучного дня я ничего не писала. Позже мне сообщили, что сын во всем признался. Оказалось, что взять вину на себя его уговорил адвокат, которого предоставили от государства. Он по своему незнанию отвечал на все вопросы «Да». Это я узнала уже позже, когда наняла другого адвоката и он добился нашей встречи. Сын рассказал, что пошел на поводу у государственного адвоката, - говорит женщина.

Рита Дармешова рассказала, что в тот день сын поехал в район СОШ №20, чтобы встретиться с женщиной. Камеры видеонаблюдения засняли, как он вышел с остановки, зашел в магазин, купил сок и пошел дальше. На чем основывается обвинение она не понимает.

Женщина записалась на прием к главному прокурору области, написала жалобу на следователя и адвоката, который был предоставлен в первые часы задержания. Она уверена, что на сына оказывали давление.

– На встрече со мной сын рассказал, что от отчаяния пытался покончить с собой. Он сказал, что лучше умереть, чем нести ответственность за такой грех за другого человека. Я ему верю, тем более экспертиза подтверждает его слова. Он старший из пяти моих детей, всегда заботился о младших, одевал их к школе. У него есть младшая сестра, ровесница потерпевшей девочки. Сын всегда сам отводил и забирал её со школы, чтобы никто её не обидел. Разве мог он дотронуться до маленькой девочки? Люди в комментариях писали, кто его воспитал? Я его воспитала! Воспитала честным и добросовестным. Отслужил в армии, работал. Я уверена, что его хотят оклеветать, думают, что за него некому заступиться. Да, мы живем на квартире, я работаю уборщицей, у нас нет никого. Но мой сын не должен сидеть за кого-то. Он не виновен, материнское сердце не может обманывать. Тем более преступник находится на свободе и может представлять опасность для других, - уверена она.

Редакция "МГ" направила официальный запрос с департамент полиции ЗКО с просьбой прояснить ситуацию. Ответ будет опубликован после получения комментария от полиции.