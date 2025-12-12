Медицинское освидетельствование показало легкую степень опьянения.

В Теректинском районе суд огласил решение по делу директора школы села Магистральное. Из материалов дела следует, что 4 декабря напротив акимата в селе Кумаксай Теректинского района её остановили сотрудники полиции. Она ехала за рулем Hyundai Elantra. Медицинское освидетельствование показало у неё легкую степень алкогольного опьянения.

На суде женщина полностью признала свою вину. Она заявила, что употребляла кумыс и не знала, что напиток может вызвать алкогольное опьянение.

Постановлением суда директор школы признана виновной по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ей назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет. Арестовывать женщину суд не стал, так как у неё есть малолетние дети.

В областном управлении образования сообщили, что директору школы объявлен выговор.