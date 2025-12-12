В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях сотрудники полиции выявили случаи вовлечения людей в трудовую эксплуатацию, а в Алматы разоблачили преступников, причастных к торговле новорожденными.

Министерство внутренних дел РК подвело итоги оперативно-профилактического мероприятия «STOP-трафик», направленного на выявление и пресечение преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщили на официальном портале полиции. В рамках акции зарегистрировано 39 таких фактов, в том числе шесть — в отношении несовершеннолетних.

Во время мероприятия полиция пресекла ряд тяжких преступлений, затрагивающих социально уязвимые группы населения, и задержала всех фигурантов. В Алматы была разоблачена преступная группа, причастная к продаже новорождённых; организаторам грозит до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Особое внимание уделялось выявлению фактов эксплуатации граждан в разных регионах. В Актюбинской и Западно-Казахстанской областях сотрудники полиции выявили случаи вовлечения людей в различные формы эксплуатации, в том числе трудовой. Эти материалы были переданы в суд, и по ним продолжаются досудебные расследования.

Кроме того, полицейские регулярно проводят рейды в ночных заведениях и общественных местах, направленные на предупреждение вовлечения граждан, включая молодёжь, в криминальные схемы и асоциальные практики.

МВД подчёркивает, что борьба с торговлей людьми остаётся в числе приоритетных задач, и профилактическая работа будет продолжена во всех регионах страны.