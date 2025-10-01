Первого октября в департаменте полиции ЗКО заявили, что задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на 10-летнюю школьницу в Уральске

30 сентября в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её. Позже в мессенджерах появилась ориентировка, в которой сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20–25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 недалеко от торгового дома «Жангир хан».

За сентября родители младшеклассников СОШ №20 собрались и высказались по этому поводу. Они возмущены тем, что детям приходится ходить по лесополосе после уроков, где и произошло нападение на девочку.

— Он водворён в изолятор временного содержания. В настоящее время расследование продолжается, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, — сказал начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев.

Глава полиции региона подчеркнул, что преступления против детей находятся на особом контроле и будут пресекаться самым жёстким образом.







