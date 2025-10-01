30 сентября уже вечером родители младшеклассников СОШ №20 собрались и высказались по этому случаю. Они возмущены тем, что детям приходится ходить по лесополосе после уроков, в которой произошло нападение на ребёнка.

30 сентября в социальных сетях распространилась информация о том, что на 10-летнюю девочку якобы сзади напал мужчина и душил её. Позже в мессенджерах появилась ориентировка, в которой сообщалось, что за особо тяжкое преступление разыскивается мужчина азиатской внешности в возрасте 20–25 лет. Преступление он совершил 29 сентября примерно в 16:30 недалеко от торгового дома «Жангир хан».

Однако ни в полиции, ни в отделе образования подробностей дела до сегодняшнего дня так и не сообщили. В управлении здравоохранения ЗКО позже уточнили, что после медицинского осмотра ребёнок был отпущен домой. Её состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Ребёнок — несовершеннолетний, и без разрешения родителей иную информацию в ведомстве предоставить не могут.

30 сентября вечером родители младшеклассников СОШ №20 собрались и высказались по этому поводу. Они возмущены тем, что детям приходится ходить по лесополосе после уроков, где и произошло нападение на девочку.

— Есть дети, которым приходится самостоятельно добираться до дома. Нам обещали привести в порядок эту территорию, сделать полноценное освещение в течение двух лет. Прошло четыре года — никаких условий ни для детей, ни для нас нет. Есть асфальтированная тропинка, но она напрямую выводит на площадку у торгового дома «Жангир хан». Там опасно — ездят машины. Элементарно установите камеры. Огородите высоким забором с двух сторон эту лесополосу, чтобы дети могли быть в безопасности. Или вовсе вырубите все деревья, — сказала мама младшеклассников Асель Мендыгереева.

По словам родителей, в лесополосе повсюду валяются бутылки и сигареты. Иногда там спят бомжи и бегают бродячие собаки.

— Как только я начала водить ребёнка в эту школу, первым, на что обратила внимание, был этот лес. Идеальное место для совершения преступления. Ну, какие-то меры надо принимать?! К какому ведомству он относится? Пусть вырубают его, облагораживают место, делают аллеи. По другую сторону лесополосы — глухая улица, где стоят гаражи и высокий забор от торгового центра. Там валяются пьяные. Если кто-то начнёт приставать к ребёнку, никто на помощь не придёт. За жизнь детей кто-то переживает? — говорит ещё одна родительница, Ирина.

Родители отмечают, что инцидент с 10-летней девочкой стал весомым аргументом, чтобы вновь поднять вопрос об обустройстве территории.

— Нашу школу не видно — стоит в глуши. Должна быть видимость. Здесь и со взрослым может произойти трагедия — убьют, и даже никто этого не увидит. Приучаем детей к самостоятельности, мы уже учимся в четвёртом классе. Ну, не можем мы все уволиться с работы и водить ребёнка за руку до совершеннолетия. Вопрос нужно решать не только со школой, но и с акиматом. Вот сейчас даём интервью, а за нами идёт слежка, чтобы родители ничего лишнего не сказали. Но я этого не боюсь, я переживаю за своего ребёнка в первую очередь. Надо будет понести ответственность за свои слова — я её понесу, — заключила мама школьника Алтынай.

В отделе образования Уральска пообещали прокомментировать ситуацию позже.