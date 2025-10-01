На сегодняшний день в стране проживает более 2,5 млн пенсионеров по возрасту.

День пожилых людей: на сколько увеличился размер базовой и солидарной пенсии в Казахстане

1 октября отмечается Международный день пожилых людей, который был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

По данным министерства труда и соцзащиты населения РК, в стране проживают более 2,5 млн пенсионеров по возрасту и «государством последовательно принимаются меры социальной защиты людей старшего поколения, в том числе направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения». К примеру, ежегодное повышение размеров пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат за выслугу лет.

Так, с 1 января 2025 года размеры солидарных пенсий повышены на 8,5% и в связи с изменением величины прожиточного минимума индексирован размер базовой пенсии.

— По поручению главы государства продолжается поэтапное повышение размера базовой пенсии. Так, с 1 января 2025 года её минимальный размер увеличился с 65 до 70% от величины прожиточного минимума, а максимальный – со 105 до 110%, - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в стране также реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. Так, в республике работают 127 центров активного долголетия. Общая сумма средств, выделенных из местных бюджетов на их функционирование, в 2025 году составляет 7,5 млрд тенге.



