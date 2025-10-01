Дроны начали летать на въезде в Уральск с сентября.

Как в департаменте полиции ЗКО, с сентября 2025 года на въезде в Уральск будут летать дроны. Они будут мониторить дорожное движение. Это совместный проект акимата области, департамента полиции, управления цифровых технологий и АО «Казахтелеком». Дроны позволят оперативно выявлять грубые нарушения ПДД, предотвращать ЧС, а также скопления бытовых отходов и мусора, считают в ведомстве.

— С начала года на дорогах региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с выездом на встречную полосу, которые закончились смертельным исходом, в результате погиб 11 человек. Всего с начала года в области в ДТП погибло 53 человека. Поэтому данная технология значительно способствует повышению безопасности на дорогах и предотвращению трагических случаев, — сообщили в ДП ЗКО.

В регионе продолжится внедрение современных цифровых решений, говорят в полиции.

Напомним, что 30 сентября в городе случилось жуткое ДТП. В ДТП пострадали три человека.