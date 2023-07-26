Ни автокредитов, ни отмены утильсбора. Скляр ответил на требования депутатов
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответ на депутатский запрос заявил, что отмена утильсбора невозможна в соответствии с Экологическим кодексом, а продолжение льготного автокредитования под 4% не предвидится, передаёт Informburo.kz.
Ранее депутат Ержан Бейсенбаев от имени партии «Ак жол» направил запрос Роману Скляру с требованием продолжить льготное автокредитование под 4% либо рассмотреть вопрос об отмене утильсбора на период простоя завода по утилизации автомобилей. Также Бейсенбаев предложил направить на продолжение льготного автокредитования неиспользованные от утильсбора средства.
Скляр отметил, что формирование дополнительных расходов АО «Жасыл даму» повлечёт затраты от дисконтирования льготных займов, что, в свою очередь, приведёт к образованию кассовых разрывов и невозможности исполнения оператором РОП принятых на себя обязательств.
— Также сейчас идёт работа по концептуальному пересмотру подходов распределения средств РОП, в том числе по их выделению в приоритетном порядке на решение экологических проблем, — отметил Роман Скляр.
По поводу требования фракции об отмене утильсбора на период простоя завода Recycling Company Скляр заявил, что это невозможно. Поскольку в соответствии с Экологическим кодексом РОП – один из механизмов экономического регулирования охраны окружающей среды. Кроме того, в стране есть организации, осуществляющие аналогичную деятельность, к примеру «Актауский литейный завод», «Казферросталь», «Казкомсервис» и Shymkent Temir, отметил он.
— Вместе с тем, сейчас в Минэкологии разрабатывают правила по приёму ВЭТС и ВЭССХТ, предусматривающие, что работы по их переработке и утилизации будут осуществлять все организации, которые соответствуют требованиям законодательства, — сказал Роман Скляр.