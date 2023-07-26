Владелица артефакта из ЗКО обратилась к президенту
1 / 2
У жительницы ЗКО Анаргуль Амировой имеется флаг Золотой Орды, фрагменты одежды, меч и другие памятники тюркского народа, которые относятся к 13 веку. Женщина уже обращалась в редакцию «МГ», тогда она просила помочь ей найти меценатов, которые смогли бы выделить деньги на реставрацию древних вещей.
Теперь Анаргуль Амирова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы он посодействовал в привлечении известных учёных-тюркологов для признания артефакта флагом казахского ханства.
— Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прошу вас обратить внимание на ситуацию с тюркским наследием, а именно с артефактом. Предположительно, знамя 11-12 века, имеющее прямое отношение к истории Жошы-хана, к истории Золотой Орды. В течение девяти лет наша семья пытается доказать, что артефакт заслуживает пристального внимания со стороны чиновников, несущих ответственность за сохранение культурных ценностей. В свою очередь, я, Амирова Анаргуль, наследница артефакта была на личном приёме у двух бывших министров культуры РК (Арыстанбека Мухамедиулы в 2016 году и у Даурена Абаева в 2022 году). Я просила их созвать учёный совет, в котором учёные-тюркологи РК могли бы озвучить своё мнение об артефакте. Мои доводы не были восприняты должным образом, — говорится в обращении к главе государства.
Женщина просит президента вмешаться в ситуацию и дать распоряжение действующему министру культуры Асхату Оралову и министру высшего образования и науки Саясату Нурбеку провести коллегиальное совещание с привлечением известных учёных-тюркологов.
— Необходимо, чтобы ученые-тюркологи провели экспертизы и установили окончательное единое мнение, что артефакт является знаменем периода Шынгыс-хана, Золотой Орды, либо вовсе не является артефактом. В случае подтверждения прошу внести артефакты в государственный реестр Национального культурного наследия Казахстана, — написала в обращении Амирова.
Стоит отметить, что в коллекции Анаргуль Амировой кроме флага, фрагментов одежды и меча, также есть кувшины, наконечники и бляшки от ремня из чистого золота.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!