Новоселье после паводков: шесть семей в ЗКО получили ключи от новых домов

Весной текущего года паводок нанес сильный ущерб жилым домам в различных районах области, среди которых пострадал Бурлинский район наиболее серьезно. По оценке комиссии, 16 домов в четырех селах были признаны непригодными для проживания. В ответ на кризисную ситуацию, правительство обещало обеспечить пострадавшие семьи жильем к наступлению холодов.

Строительство новых домов началось в мае этого года, и первыми счастливчиками, переехавшими в свои новые жилища, стали жители села Акбулак. Строительство, продолжавшееся три месяца, завершилось успешно, и теперь семьи могут радоваться своим просторным домам площадью свыше 80 квадратных метров, на участках площадью 8 соток, соответствующим последним стандартам и требованиям.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев лично присутствовал на торжественной церемонии передачи ключей новых домов жителям села. Он подчеркнул, что глава государства уделяет особое внимание оказанию помощи пострадавшим в экстренных ситуациях любого характера. В своем выступлении он выразил признательность жителям пострадавших населенных пунктов за их терпение и понимание, которые помогли справиться с испытаниями природы.

- Единство и солидарность помогли нам предпринять своевременные меры по смягчению последствий паводка и успешно преодолеть природные трудности. Я искренне поздравляю жителей села Акбулак с новосельем. Пусть в каждой семье зажгутся радость и благополучие, - заявил Турегалиев.

Один из новоселов поделился своими впечатлениями о прошлой нелегкой ситуации, когда пришлось покинуть родной дом из-за быстро нарастающих вод.

- Паводок сильно повредил наш дом, в котором мы жили с семьей. От всего сердца хочу поблагодарить акимат за то, что не оставил нас в трудную минуту. Наш новый дом прекрасен, главное, он уютный и просторный, - поделился Нурберген Маженов.

Власти обещают продолжить предоставление помощи пострадавшим семьям. Серединой августа текущего года еще 10 домов в трех населенных пунктах Бурлинского района будут готовы к заселению.

Согласно информации акимата Бурлинского района, проведена оценка имущества по 175 заявлениям, результаты согласованы и получены. 65 жителям уже перечислены средства в размере 35 миллионов тенге из местного бюджета. Кроме того, партией Amanat через фонд "Акжайык" была предоставлена финансовая помощь 93 пострадавшим гражданам в сумме 41 миллион тенге, а фондом "Красный полумесяц" была поддержана 177 семей на сумму 96 миллионов тенге. Также жителям, пострадавшим от паводков, акимат района оказал единовременную социальную помощь в размере 31 миллиона тенге.