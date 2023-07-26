Штормовое предупреждение: спасатели обратились к алматинцам
В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 27 и 28 июля в мегаполисе сохраняется штормовое предупреждение.
27 июля, в четверг, температура воздуха поднимется до 39 градусов. В пятницу, 28 июля, в Алматы и горах ожидаются ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Спасатели напомнили правила безопасности:
при сильном ветре не оставлять машины под деревьями, линиями электропередач;
при отдыхе в горах не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки;
не включать в одну сеть несколько электроприборов,
не оставлять детей в салоне припаркованного автомобиля,
воздержаться от прогулок во избежание солнечных ударов.
Не надевайте тёплые вещи. В жаркие дни нужно носить лёгкую одежду светлых цветов.
Головные уборы нужны не только детям. Солнечный удар могут получить и взрослые, поэтому носите панамы, шляпы и бейсболки.
С собой всегда надо носить воду. Если вы соблюдаете питьевой режим, объём жидкости лучше сильно не увеличивать. Не каждый организм способен вывести излишнею жидкость. В среднем нужно пить 1.5-2 литра воды в день.
Кушаем не плотно, налегаем на фрукты и овощи, меньше тяжёлой пищи. Солёное важно исключить, чтобы не было оттёков.
Солнцезащитные крема рекомендуются, но прежде надо обсудить их применение со своим косметологом. Крема могут вызывать аллергию и не подходить вашему типу кожи.
В машине лучше открывать окна, особенно, если среди пассажиров есть дети. Включать кондиционер в транспорте можно, но когда жара сильная – выше 35 градусов.
Дома включать кондиционер не опасно, если он не сильно дует. Если же его нет, то закрывайте шторы и чаще посещайте душ.
Стоит отметить, что аномально высокая температура отмечается во многих уголках планеты. По словам учёных, причиной столь высоких температур в мире стало сочетание явления, известного как Эль-Ниньо (природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана), продолжающихся выбросов углекислого газа и изменений климата.
