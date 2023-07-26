— Отмечается увеличение показателя заболеваемости туберкулёзом среди подростков от 15 до 17 лет на 20%. Возможная причина — позднее обращение в медицинские организации, самолечение, неправильный режим, — пояснил спикер.

— В этом направлении оказана материальная помощь 536 больным туберкулёзом на сумму 51 миллион тенге, — отметил он.

За шесть месяцев этого года в регионе зарегистрировали 161 случай активного туберкулёза. Об этом сообщил глава департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировали 167 случаев.Туберкулёз является социальным заболеванием, а успех выздоровления в значительной степени зависит от характера питания и условий жизни. Важным вопросом является социальная поддержка больных.Мухамгали Арыспаев пояснил, что основная профилактика туберкулёза среди детей — вакцинация новорождённых. Сейчас охват составляет 96 % — привито 5 730 младенцев.