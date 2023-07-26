По данным «Казгидромета», 27 июля днём на большей части ЗКО ожидается сильная жара до +38 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +34..+36 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +35..+37 градусов, ночью +18..+20 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +31..+33 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +32..+34 градусов, ночью опустятся до +22..+24 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +37..+39 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.