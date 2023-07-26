Согласно астрономическому прогнозу на август от Московского планетария, первое суперлуние можно наблюдать после заката первого августа. 31 августа произойдёт второе полнолуние.
— Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать «Голубую» Суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года, — отмечают учёные.
Наблюдать за Спутником можно при ясной погоде. Учёные объяснили, что у астрономов нет такого термина. Слово «Суперлуние» придумали астрологи. Это период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле. Следующее суперлуние ожидается 29 сентября.