Когда восстановят подачу воды в Медеуском районе Алматы
1 / 2
В минувшие выходные повысился уровень мутности воды из-за сошедшего селя, поэтому временно остановили водозабор. Подача воды ограничена в части Медеуского района Алматы.
Исполняющий обязанности начальника ДЧС сообщил, что последние 13 дней ледники активно тают, повышая уровень воды в Малой Алматинке.
— Повышенный уровень воды подмывает речные берега. Это приводит к повышенной мутности исходной воды в реке. Кроме того, мутность воды идёт с интенсивно тающих ледников, — пояснил он.
По его словам, ранее подобных проблем не возникало, так как и аномальной жары не было уже восемь лет. Сейчас синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +25..+28 градусов к концу недели.
— Этот температурный режим сохранится и в первой декаде августа. В этом случае концентрация мутности сократится, потому что уменьшится таяние ледников, — считает Алибеков.
В «Алматы су» отметили, что сейчас берут воду на лабораторный анализ каждый день, круглосуточно. И если он показывает снижение мутности, воду временно включают.
— 26 июля результаты показали, что мутность составила 340 мг/дм3, но для стабильной подачи воды в требуемом объёме через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм3, — сказал Олег Югай, директор департамента водоисточника «Алматы су».
Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин отметил, что идёт строительство резервуара, который позволит обеспечить стабильное водоснабжение ряда микрорайонов южной части района. Проект предусматривает бурение четырёх скважин, которые будут наполнять два резервуара. Оттуда вода будет поступать в Каменское плато, Бутаковку, микрорайоны Юбилейный и Кольсай. Срок реализации – до декабря 2023 года
Пока жителям подвозят воду и устанавливают биотулеты. Обращаться можно на горячие линии:
по биотуалетам — 8 (775) 594-90-94,
по водовозам — 8 (707) 776-47-72,
поставка питьевой воды — 8 (777) 852-91-01.
