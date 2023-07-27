Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе

День Конституции, отмечаемый 30 августа, является государственным праздником. В 2023 году он выпадает на среду, а значит в этот день казахстанцы будут отдыхать. Всего при пятидневной рабочей недели жители страны отдохнут в августе девять дней (с учётом 30 августа), при шестидневной — пять. Конституция Казахстана принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года, с последующими изменениями и дополнениями.