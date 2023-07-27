Вражда соседей закончилась убийством лошадей в ЗКО
1 / 2
Табуны лошадей вольно пасутся, и чаще всего без пастуха. Поэтому заходят на засеянные земли крестьянских хозяйств. При этом они вытаптывают озимые, пшеничные и другие посевы, и даже целые поля, чем наносят огромный ущерб.
Местный 62-летний житель Болат Сарбаев держит табун лошадей.
— 24 июля братишка пригнал косяк лошадей на водопой, а сам поехал на стан пообедать, который расположен в двух километрах. Но животные, напившись, отошли на соседнее поле уже скошенного житняка, которое принадлежит местному аграрию. Спустя два часа братишка услышал несколько выстрелов, прыгнул на мотоцикл и поехал к животным. Подъехав, обнаружил на пяти лошадях кровяные стреляные раны. Стрелявшего нигде не было видно. К утру две лошади пали. Наверняка не выживут и три оставшиеся, — говорит животновод.
Сарбаев считает, что всё это происходит из-за неразумного деления трёх тысяч гектаров земли, которую почему-то поделили по полосам вперемежку. Одна полоса в 500 метров – Сарбаевых, вторая 800 метров – другого землевладельца, третья 800 метров – опять Сарбаевых, четвёртая 500 метров – всё того же землевладельца.
– Эта история тянется ещё с 2007 года. И каждый раз наших лошадей стреляют. Я с детства за скотиной хожу, и уже как следопыт могу читать по следам. Поэтому, когда лошади уходят, то я их быстро могу найти по следам копыт. Скот я держу с 90-х годов, и за это время голов 25 подстрелили. Самое главное, жалко племенного жеребца, которого слушался весь косяк, – сетует житель села.
Кто виноват в данном инциденте, не могут разобраться и власти. Хотя ясно одно, земли сельскохозяйственного назначения не могут быть использованы под выпас скота. Да и животные не должны пастись сами по себе.
По горячим следам благодаря местному участковому и следственной группе преступление было раскрыто, виновный установлен и задержан.