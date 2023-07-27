

В департаменте полиции ЗКО начало работу новое подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Они призваны усилить борьбу с интернет-мошенничеством.

Пилотный проект «Киберпол» работает в области с 19 мая. Раскрытием и расследованием интернет-мошенничества занимается специализированная группа. В её состав вошли девять сотрудников, четверо из которых следователи, четверо — оперуполномоченные и один криминалист.

– Они будут работать по принципу «одного окна» и сразу же после получения обращения одновременно будут проводить все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, - отметил начальник департамента Арман Оразалиев.

Спецподразделение «Киберпол» оснащено цифровой лабораторией. Специалисты отдела могут выявить программы, которыми пользуются интернет-мошенники. С момента действия подразделения уже раскрыли и направили в суд 15 дел.

Стражи порядка отмечают, что в июле на территории всей страны возобновились старые методы мошенничеств.

– Мошенники звонят на городские номера престарелым людям, представившись сотрудниками полиции или прокуратуры. Под предлогом совершённого ДТП с участием близкого родственника, требовали компенсацию для решения вопроса о не привлечении к уголовной ответственности. Мошенники совершают преступления из ближнего зарубежья, а курьеров для извлечения денег и последующего внесения на их счета находят через объявления в социальных сетях, — говорят полицейские.

В Уральске зарегистрированы 19 подобных фактов, задержаны шесть курьеров. Проводится досудебное расследование.