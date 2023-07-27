— По всем нарушениям внесены акты прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения трём сельским акимам назначили штраф в 300 МРП (более миллиона тенге — прим. автора) и один заместитель акима привлечён к дисциплинарной ответственности, — информировали в надзорном органе.

Нарушение выявила прокуратура региона. Проверка показала, что в некоторых районах области полигоны твёрдо-бытовых отходов работали без правоустанавливающих документов. К примеру, в Алакольском районе в 23 сельских округах имеется 33 полигона. Только один из них — законный.Акиматы начали узаконивать работающие полигоны.