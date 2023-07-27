Букмекерская компания Tennisi.kz считает фаворитом поединка Порье. На победу Дастина коэффициент Tennisi равен 1,66 против 2,30 – на победу Гейджи.
В 2018 году Порье нокаутировал Гейджи в четвёртом раунде. Сейчас Дастин находится на втором месте в рейтинге, а его соперник занимает третью строчку. Возможно, что победитель выйдет на чемпиона — Ислама Махачева.
34-летний Порье одержал 29 побед и потерпел 7 поражений в ММА. Американец дважды дрался за пояс чемпиона, но проиграл досрочно Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. В последнем поединке Порье в ноябре 2022 года заставил сдаться Майкла Чендлера, а перед встречей с Оливейрой дважды нокаутировал Конора Макгрегора.
На счету Порье 12 бонусов от UFC, а вот 34-летний Гейджи может похвастаться уникальным достижением – он получил бонус абсолютно за каждый из 11 боев в UFC. В ММА на счету Джастина 24 победы и 4 поражения. Как и Порье, он проигрывал в титульных боях Нурмагомедову и Оливейре, причем для Хабиба тот бой стал последним в карьере. В последнем бою Гейджи 18 марта победил решением Рафаэля Физиева.
По астанинскому времени турнир UFC 291 пройдёт утром 30 июля и начнётся в 4:00. Главный кард стартует в 8:00, а Порье и Гейджи выйдут в клетку после 10:00. Казахстанцы смогут посмотреть UFC 291 на платформе UFC Fight Pass.
