Дастин Порье против Джастина Гейджи. Какие коэффициенты на поединок самых зрелищных бойцов UFC, когда бой, где смотреть

Букмекерская компания Tennisi.kz считает фаворитом поединка Порье. На победу Дастина коэффициент Tennisi равен 1,66 против 2,30 – на победу Гейджи.

В 2018 году Порье нокаутировал Гейджи в четвёртом раунде. Сейчас Дастин находится на втором месте в рейтинге, а его соперник занимает третью строчку. Возможно, что победитель выйдет на чемпиона — Ислама Махачева.

34-летний Порье одержал 29 побед и потерпел 7 поражений в ММА. Американец дважды дрался за пояс чемпиона, но проиграл досрочно Хабибу Нурмагомедову и Чарльзу Оливейре. В последнем поединке Порье в ноябре 2022 года заставил сдаться Майкла Чендлера, а перед встречей с Оливейрой дважды нокаутировал Конора Макгрегора.

На счету Порье 12 бонусов от UFC, а вот 34-летний Гейджи может похвастаться уникальным достижением – он получил бонус абсолютно за каждый из 11 боев в UFC. В ММА на счету Джастина 24 победы и 4 поражения. Как и Порье, он проигрывал в титульных боях Нурмагомедову и Оливейре, причем для Хабиба тот бой стал последним в карьере. В последнем бою Гейджи 18 марта победил решением Рафаэля Физиева.

По астанинскому времени турнир UFC 291 пройдёт утром 30 июля и начнётся в 4:00. Главный кард стартует в 8:00, а Порье и Гейджи выйдут в клетку после 10:00. Казахстанцы смогут посмотреть UFC 291 на платформе UFC Fight Pass.

