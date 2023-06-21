Также народные избранники вступились за предпринимателей, получивших взыскания за неуплату утилизационных платежей за 2019-2021 годы, передаёт Informburo.kz.

Фракция «Ак жол» в мажилисе требует продолжить льготное автокредитование под 4%, а в противном случае – рассмотреть вопрос об отмене утильсбора на период простоя завода по утилизации автомобилей. Соответствующий запрос направил депутат Ержан Бейсенбаев первому заместителю премьер-министра Роману Скляру.

Депутат напомнил, что завод по утилизации техники ТОО Recycling Company второй год простаивает, так как в рамках уголовного дела оператора РОП на предприятие наложен арест. Однако АО «Жасыл даму» продолжает взымать утильсбор с бизнеса и граждан, хотя сама утилизация не производится.

— По данным бизнеса, нынешний оператор четыре месяца не распределял поступившие средства производителям, ссылаясь на расследование и остановку завода, которые не мешают ему же собирать оплату за несуществующую утилизацию. И возникает вопрос – куда снова уходят миллиардные суммы от многострадального утильсбора? На этом фоне Мининдустрии принял решение прекратить финансирование льготных автокредитов под 4%. Как известно, система утильсбора вводилась с целью обеспечить производство и доступность казахстанских автомобилей. Но чиновники об этом, видимо, забыли, – сказал Ержан Бейсенбаев.

Он также потребовал прекратить преследование предпринимателей, оплативших утилизационные платежи до установления факта нарушения сроков, отменить вынесенные им санкции, включая предупреждения.