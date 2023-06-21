Четвёртого ответчика суд освободил от ответственности.

Как сообщил руководитель филиала РОО «Әділдік жолы» по ЗКО Бауыржан Ахметжан, восьмого июля руководство отдела образования района Байтерек заключило договор с директором ТОО «ГрадСтройСервис» на сумму 347,8 миллионов тенге. За эти деньги подрядчик должен был капитально отремонтировать здание Чувашинской СОШ. Однако срок выполнения строительно-монтажных работ истёк, а дети по сей день вынуждены учиться в здании сельского акимата.

Как выяснилось, ремонт сельской школы по сей день не завершён, подрядчик обещает закончить к первому июля.

– Ученики всё-таки ушли на каникулы с тесных и маленьких кабинетов сельского акимата. Зимой же дети комментировали это безобразие и искренне говорили, что хотят вернуться в новую школу со спортзалом. По результатам нашего независимого общественного мониторинга и с помощью департамента внутреннего государственного аудита и управления градостроительного контроля виновные лица по этому строительному объекту привлечены к ответственности, — написал Ахметжан.

Так, руководитель отдела образования района Байтерек за выполнение строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства оштрафован на 103 тысячи тенге. Эксперт авторского надзора ТОО Poligram за допущение несоответствия выполненных строительно-монтажных работ утверждённым проектным решениям оштрафован на 434 тысячи тенге. На 1,6 миллиона тенге оштрафовано ТОО «Нуралем-Курылыс» за технический надзор с нарушениями.

По словам общественника, четвёртым лицом, привлечённым к административной ответственности по статье 312 КоАП «Выполнение строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства» должно было быть ТОО «ГрадСтройСервис». Однако из-за отсутствия состава административного правонарушения дело в отношении компании суд прекратил. Бауыржан Ахметжан обратился в прокуратуру и попросил обжаловать такое решение суда.

По данным общественника, только в 2023 году ТОО «ГрадСтройСервис» взял 228 тендеров на 63,5 миллиарда тенге и входит в ТОП-100 поставщиков Казахстана за всё время по сумме договоров.