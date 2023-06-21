Пограничники напомнили им об ответственности за организацию незаконной миграции.

Исполняющий обязанности руководителя управления воспитательной идеологической работы департамента пограничной службы КНБ по ЗКО Дархан Дарменбеков сообщил, что сельчане в погоне за лёгкой наживой помогают нарушителям незаконно пересечь границу с Россией.

– Несмотря на проводимые с местными жителями профилактические мероприятия, находятся желающие пособничать. Их можно условно разделить на две категории: это местные жители и организаторы. К первой категории относятся граждане Казахстана, проживающие в непосредственной близости от границы либо таксисты. К организаторам относятся как граждане РК, так и иностранцы, у которых есть связи в Казахстане, России и Узбекистане. Они организуют канал из Узбекистана в Россию транзитом через Казахстан. В период нахождения в РК мигрантов обеспечивают жильём, в основном на съёмных квартирах. Организаторы применяют меры конспирации и собственной безопасности, так как имеют некоторые представления о формах и методах работы оперативных органов. Они в основном работают вдали от границы. А далее, к непосредственной практической помощи незаконно пересечь границу приступают жители приграничных населённых пунктов, — рассказал Дархан Дарменбеков.

Вместе с тем он напомнил, что за организацию незаконной миграции нарушителям грозит до семи лет заключения.

С начала года в ЗКО пресекли четыре канала незаконной миграции. За попытку нарушения границы задержаны 28 иностранцев, среди которых были граждане Азербайджана, Узбекистана, Пакистана, России, Таджикистана и Сомали. Их привлекли к ответственности.