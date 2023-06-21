Двое из них — дети.

Трагедия произошла сегодня, 21 июня, в 8:15 на 631-м километре трассы Самара — Шымкент, недалеко от посёлка Кобда. По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, водитель Hyundai Starex, гражданин Таджикистана, не справился с управлением и машина опрокинулась.

В результате ДТП двое пассажиров, в том числе 15-летняя девочка, скончались на месте происшествия. Ещё шестерых человек с различными травмами доставили в больницу Кобдинского района. Двое из них скончались, один из погибших — ребёнок.

По предварительной версии, водитель был утомлён.