Отсутствие подростка они заметили лишь на границе с Кызылординской областью.

В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что за помощью к правоохранителям обратился 64-летний алматинец. Он потерял 15-летнию внучку.

По словам пенсионера, он ехал на автомобиле из Сочи в Алматы вместе с супругой и внучкой. По дороге они остановились в одном из кемпингов Иргизского района, где они с супругой отошли от машины на 15 минут. В это время их внучка, которая спала на заднем сиденье, вышла из авто. Не заметив этого, пенсионеры продолжили свой путь.

Только на границе с Кызылординской областью они заметили отсутствие внучки и обратились в полицию. Сотрудники отдела полиции Иргизского района нашли девочку и передали её бабушке и дедушке.

Выяснилось, что после того, как несовершеннолетняя заметила, что бабушка и дедушка уехали без неё, она остановила грузовик на дороге и попыталась догнать их.