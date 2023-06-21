Число нарушителей правил проведения экзамена с каждым годом снижается.

Директор национального центра тестирования опубликовал на своей странице Facebook фото и видео самых оригинальных шпаргалок за пять недель сдачи экзамена. Руслан Емелбаев при этом отмечает, что согласно статистике, число нарушителей с каждым годом снижается.

— Индекс упал в 400 раз. Это доказывает, что абитуриенты сегодня доверяют своему образованию и хорошо знают правила академической справедливости. Но всё ещё есть претенденты, которые прибегают к мошенникам, говоря, что безопасность не оскорбительна. К большому сожалению кандидатов, наших горячих наблюдателей не обмануть. Каждый запрос, приходящий к нам о нарушении правил тестирования, будет рассмотрен, — написал Емелбаев.

В прошлом году за нарушения правил ЕНТ аннулировали результаты 200 абитуриентов, в том числе 137 учеников были обладателями грантов. До окончания экзамена сталось две недели, поэтому выпускников просят придерживаться академической честности и не забывать, что образование-залог успеха.