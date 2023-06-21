Ремонт лифтового оборудование провели в рамках программы «Модернизация ЖКХ».

В Аксае, городе-моногороде на юге Казахстана, преображение обыденной жизни жителей продолжается. В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нурлы жер» были успешно завершены работы по замене лифтов в десяти многоквартирных домах. Этот значимый шаг на пути к улучшению условий проживания стал возможен благодаря усилиям оператора программы в городе Аксай - ТОО «Аксай жангырту».

Восемь лифтов были сданы в эксплуатацию еще в марте текущего года, и теперь, спустя несколько месяцев, 10 новых лифтов вновь радуют аксайцев своей надежной и бесперебойной работой. В результате, общее количество функционирующих лифтов в городе увеличилось до 16. Новые лифты были установлены в разных микрорайонах: два в 4-м микрорайоне, три в 10-м микрорайоне и пять в 5-м микрорайоне.

Местные жители, воспользовавшиеся услугами программы «Нурлы жер», испытывают ощутимые изменения в своей повседневной жизни. Одним из таких жителей является Евгений Пересветов, проживающий в доме №2 10-го микрорайона. Уже двадцать лет он обладает квартирой в этом доме, но долгое время лифт в его подъезде оставался выключенным. Благодаря настойчивым усилиям жильцов и собранным ими подписям, два года назад было принято решение о замене лифта. Сегодня, наконец, Евгений смог подняться на девятый этаж своего дома, воспользовавшись лифтом, который работает исправно.

Однако история Евгения не единственная. В первом подъезде дома №5 10-го микрорайона также состоялась торжественная церемония запуска лифта. Жители этого дома сохраняли надежду на восстановление лифта с момента его поломки.