ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИДЕОУРОКИ АНГЛИЙСКОГО С BISTROENGLISH.COM

Сайт BistroEnglish полностью на русском языке, что заметно выделяет его из списка других обучающих платформ, является лучшим и самым простым для изучения английской грамматики. На нём есть все необходимые обучающие материалы:

1. Увлекательные видеоуроки на разные темы, включая грамматику для новичков и продвинутых студентов.

2. Короткие аудиоуроки, которые помогают научиться строить предложения и развивают разговорную речь

3. Видеокурсы для детей и взрослых любого уровня английского.

К преимуществам можно отнести:

● возможность выбрать уровень изучения иностранного языка (для начинающих, средний, деловой, для детей);

● участие носителей английского, которые помогают развить правильное произношение и навыки понимания английской речи на слух;

● удобный формат подачи материала, доступ к которому открыт 24/7;

● обучение происходит в легкой и понятной форме на русском языке (никакого сухого перечисления сложных терминов);

● видео- и аудиоуроки разделены по темам, средняя длительность – 15 минут.

BistroEnglish.com создан сертифицированным Кембриджем преподавателем – Оксаной Долинка. Стаж в преподавании – более 10 лет.

В багаже разработка собственных методик для комфортного и понятного обучения иностранному языку, создание аудио- и видеоуроков разного уровня сложности. Главная задача – научить людей понимать и говорить на английском свободно.

LEARNING ENGLISH ОТ BBC

Эта крупная платформа обладает как полноценными курсами, так и отдельными материалами для индивидуального обучения. Есть изучение грамматики по уровню: легкий, средний, сложный.

LEARNING ENGLISH VOA

Данный ресурс собирает всю мультимедийную информацию, которая помогает людям изучать языки онлайн. Есть программы обучения разных уровней сложности, которые разработаны сертифицированными преподавателями. Внимание стоит обратить на опцию «спроси учителя», где ученики могут задать преподавателю вопрос и получить индивидуальное пояснение.

LEARN ENGLISH TODAY

Еще один сайт с ресурсами для изучения грамматики, фазовых глаголов, игры слов, цитат, идиом, пополнения словарного запаса. Также на сайте найдутся другие полезные материалы: аудирования, подготовка к экзаменам, темы для разговоров и так далее.

CAMBRIDGE ENGLISH

Сайт от Кембриджского Университета, на котором есть много уроков. Поможет подготовиться для сдачи экзамена или улучшить общий уровень владения иностранным языком.

Выучить английский действительно проще, чем кажется! С помощью онлайн-сайтов вы сможете хорошо овладеть устной и письменной грамотностью, а также научитесь чувствовать себя увереннее и применять полученные знания в реальной жизни, где необходимо хорошо говорить по-английски.

Отдельно рекомендуем обратить внимание на BistroEnglish.com, где обучение не только эффективное, но и интересное.

