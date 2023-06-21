В городе Аксай, расположенном на территории Бурлинского района, функционируют несколько ключевых учреждений, обеспечивающих развитие и благополучие его жителей. Здесь активно действуют 8 общеобразовательных школ, обеспечивая образовательные потребности местного населения. Кроме того, город гордится наличием 11 детских садов, которые заботятся о детях в младшем возрасте, - рассказал Арсен Баяндыков.



В сфере культуры Аксай также имеет свое достоинство. Город может похвастаться наличием музыкальной школы, школы искусства, а также Дома культуры, где проводятся разнообразные мероприятия, способствующие развитию творческого потенциала горожан. Более того, в Аксае имеются четыре библиотеки, обеспечивающие доступ к знаниям и культурному наследию.

Для ознакомления с историей и культурным наследием города жители и гости могут посетить музей, где хранятся ценные экспонаты и предметы исторического значения. Для отдыха и активного времяпрепровождения в Аксае имеются также три парка, где каждый может насладиться красотой природы и провести время с семьей или друзьями.



По словам Баяндыкова, основное внимание уделяется также здравоохранению горожан. В городе располагается центральная больница, а также несколько поликлиник и врачебная амбулатория, обеспечивающие медицинское обслуживание населения. Кроме того, в городе присутствует центр реабилитации, где оказывают помощь детям, нуждающимся в специализированной реабилитационной поддержке.



Спорт также занимает важное место в жизни города. В Аксае работает спортивная школа и спортивный комплекс, предоставляющие возможность заниматься физической активностью и развивать спортивные навыки.



В настоящее время разрабатываются проектно-сметные документации по строительству Дворца школьников, Центра реабилитации детей, по реконструкции стадиона «Жастар».