Патрульные на этой неделе будут «максимально приближены к местам проведения выпускных вечеров», передаёт Polisia.kz.

На этой неделе в Казахстане пройдут выпускные вечера. В полиции отметили, что в прошлые годы они сопровождались правонарушениями. Поэтому в ближайшие дни патрульные будут работать близ мест проведения вечеров.

– Убедительная просьба к родителям и самим выпускникам не допускать фактов нарушения общественного порядка, соблюдать правила дорожного движения, принять меры безопасности на водоемах. К примеру, на прошедших первого июня «последних звонках» в ряде областей имели место факты передвижения в автокортежах: 14 водителей привлекли к ответственности, три автомашины водворены на штрафстоянку, – сказал начальник управления комитета административной полиции МВД Асет Оспанов.

Правоохранители отметили, что педагогам и родителям необходимо обеспечить постоянный контроль за выпускниками, вплоть до завершения всех мероприятий.

Накануне в отделе образования Уральска сообщили, что вручение аттестатов об окончании одиннадцатого класса пройдёт 22 июня. Но время проведения торжества у школ индивидуальное, так как единое национальное тестирование ещё не закончилось.