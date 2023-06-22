Дорогой корм может заставить жителей сёл избавиться от поголовья скота.

Вопрос обеспеченности сельского населения кормами для их личного подворья из года в год на западе страны становится всё более актуальным. И причин тому несколько. Во-первых, сельчанам не хватает пастбищ и сенокосов. Во-вторых, доходы простых людей всё чаще не поспевают за стремительно растущей в стоимости кормовой базой. В-третьих, малый урожай из-за того, что в зимнее время осадков было значительно меньше. И, наконец, в-четвёртых, жителям южных регионов ЗКО сложно скосить сено после того, как по пастбищам прошли стада сайгаков.

Жительница Шынгырлауского района Гульсим говорит, что из года в год содержать скотину становится всё дороже. Женщина с супругом содержат четыре коровы и два десятка голов овец для того, чтобы продавать молочную продукцию, а к осени сдать на мясо и собрать детей в школу.

– По крайней мере, так мы делали каждый год. Когда-то с супругом мечтали открыть своё крестьянское хозяйство. Но сейчас заниматься животноводством стало невыгодно. Корм очень уж дорогой, если в предыдущие годы тюк сена покупали за пять тысяч тенге, то в прошлом году — по 7-8 тысяч. Это очень дорого. Повышать цены на молоко, сметану и творог тоже нельзя, ведь они и так дорогие, люди просто перестанут покупать. Даже сейчас не всем по карману приобрести пол-литра сметаны за две тысячи тенге, кило сливочного масла — 7-8 тысяч тенге, а литр домашнего молока за 600 тенге. Все спрашивают откуда такие цены, но ведь не все знают, как дорого сейчас содержать скот, — негодует Гульсим.

Жители Теректинского района приводят аналогичные аргументы и говорят, что при таком раскладе они вынуждены будут распродать весь скот.

— В прошлом году кое-как купили сено по семь тысяч тенге за рулон, а в этом местные крестьяне говорят, что сено стоит восемь тысяч тенге за рулон. А возможно, ещё и подорожает. Мы держим только овец для себя, на 13-14 овец за зиму покупаем 15-16 рулонов сена, иногда больше, так как не знаем, на сколько зима затянется. Ещё и зерноотходы нужны. Уже, честно говоря, не вижу смысла держать овец, если получится, к осени всё распродадим, потому что держать скот при таких ценах просто невыгодно, — говорит житель Теректинского района.

Другой сельчанин говорит, что покупает сено у крестьянских хозяйств Сырымского района.

— Сено у них хорошее, но всё действительно дорожает. Всё дорожает. Коров держим, сейчас за выпас платим по пять тысяч тенге в месяц. Несмотря на выпас, вечером скот нужно подкармливать. Сено и корма дорогие, даже не знаю, как их будем держать, — рассказал житель Теректинского района по имени Ахмет.

В областном акимате в курсе этой проблемы и ежегодно перед сезоном сенокоса поручают подведомственным организациям принимать меры по сдерживанию цен на сено.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства по ЗКО Рустем Зулкашев сообщил, что в прошлом году было заготовлено более двух миллионов тонн сена и зимний период прошёл для крестьян без каких-либо проблем. Погода была благоприятная и жители южных районов ЗКО поздно завели скот в зимовки, что позволило ещё больше сэкономить 500 тысяч тонн корма.

Что касается этого года, что по области зарегистрированы более 1,1 миллиона голов скота. Для них планируется заготовить 2,1 миллиона тонн сена. Кроме этого, для зимовки будет подготовлено дополнительно 242 тысячи тонн корма, 8,5 тысяч тонн силоса и 6,6 тысяч тонн сенажа.

– Для заготовки корма от 1 245 товаропроизводителей поступила заявка на выделение 9,7 тысяч тон ГСМ. Однако существует ряд причин, по которым ожидается, что в этом году цены на сено будут выше прошлогодних. Во-первых, это повышение цен на ГСМ. Во-вторых, рост числа сайгаков, которые вытаптывают пастбища, — отметил Рустам Зулкашев.

К слову, в прошлом году цена за тюк сена варьировалась от трёх до шести тысяч тенге, тонну сельчане могли приобрести от 18 до 24 тысяч тенге. Однако в этом году 250-килограммовый тюк сена будет стоить от 6 до 7 тысяч тенге, тонна обойдётся от 24 до 28 тысяч тенге.

На сегодня во многих районах области уже приступили к сенокосу и уже заготовили почти 33 тысячи тонн сена.