Ямы и ухабы: когда в Уральске отремонтируют улицу Саратовскую
Уже определился подрядчик.
Жители Зачаганска жалуются, что участок улицы Саратовской от магазина «Партнёр» до пересечения с улицей 25-ой Чапаевской дивизии невозможно проехать.
— Столько лет нет ремонта. И ученики ходят в школу по этому участку. Пройдёт дождь – грязь, не пройти. Сейчас сплошные ямы и ухабы, — отметила жительница дома, расположенного на этой улице.
Фото Медета Медресова
Руководитель отдела благоустройства акимата посёлка Зачаганск Жанболат Умбеткалиев ответил, что этим участком дороги занимаются и завершат там работы до октября этого года.
— Согласно проекту предусмотрена укладка тротуара и асфальта, устройство арыков. Сейчас тротуар уложили, завезены лотки для арыков. После будет уложен асфальт, — пояснил Умбеткалиев.
Подрядчиком выступает ТОО «АНУШКУРЛЫС»
Фото Медета Медресова
