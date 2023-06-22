Уже определился подрядчик.

— Столько лет нет ремонта. И ученики ходят в школу по этому участку. Пройдёт дождь – грязь, не пройти. Сейчас сплошные ямы и ухабы, — отметила жительница дома, расположенного на этой улице.

— Согласно проекту предусмотрена укладка тротуара и асфальта, устройство арыков. Сейчас тротуар уложили, завезены лотки для арыков. После будет уложен асфальт, — пояснил Умбеткалиев.

Жители Зачаганска жалуются, что участок улицы Саратовской от магазина «Партнёр» до пересечения с улицей 25-ой Чапаевской дивизии невозможно проехать.Фото Медета Медресова Руководитель отдела благоустройства акимата посёлка Зачаганск Жанболат Умбеткалиев ответил, что этим участком дороги занимаются и завершат там работы до октября этого года.Подрядчиком выступает ТОО «АНУШКУРЛЫС»Фото Медета Медресова